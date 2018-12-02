فرنسا.. انحسار احتجاجات “السترات الصفراء”

المناطق - فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لن يرضى “أبداً بالعنف” الذي اندلع السبت في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة “السترات الصفراء”، لأنه “لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع”.

وقال ماكرون، السبت من بوينس آيرس في ختام قمة مجموعة العشرين، إن “أي قضية لا تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر”.

في الأثناء، تشهد بعض المناطق الباريسية هدوءاً حذراً مع انحسار الاحتجاجات.

كما جرى خلال أعمال الشغب بشارع الشانزليزيه، في قلب العاصمة الفرنسية، باريس، إحراق سيارات وإشعال الإطارات، فيما اعتقلت السلطات 278 شخصاً وأصيب أكثر من 100.

وقد بلغ الاحتقان الشعبي ذروته السبت في باريس، حيث اشتبك المتظاهرون مع رجال الأمن وأضرموا النيران في المباني والسيارات قرب قوس النصر الشهير وجادة الشانزليزيه، قبل أن تمتد المظاهرات والاشتباكات إلى مناطق أخرى.

كذلك تسببت الاضطرابات في إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق ومتاجر رئيسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات السبت بلغ 75 ألفاً في مختلف أنحاء فرنسا.