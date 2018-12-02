في مواجهة من العيار الثقيل .. النصر يستضيف الوحدة

المناطق _ الرياض

في مواجهةٍ من العيار الثقيل يستضيف نادي النصر، مساء اليوم الأحد، فريق الوحدة ، بين ثاني ورابع جدول ترتيب الدوري، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويضع النصر عينه على نقاط المباراة الثلاث لمشاركة فريق الهلال على القمة برصيد 28 نقطة، في ظلّ تأجيل لقاء الأخير مع أحد للثاني عشر من ديسمبر الجاري.

واستعد النصر لمواجهة الوحدة، في آخر تدريباته للقاء، بالتركيز على الجوانب اللياقية باستخدام الكرة، وتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات متنوعة أجراها مدرِّب الفريق هيلدر.

ودخل بعدها لاعبو الفريق معسكرًا منذ مساء أمس، استعدادًا للقاء الذي يستقبله ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز اليوم.