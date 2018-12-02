عبدالرحمن بلوعل يتوج بكأس الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية

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توج اللاعب عبدالرحمن بلوعل بكأس الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية ومبلغ 300 ألف ريال، عقب فوزه في المباراة النهائية على منافسه منصور العويضي بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية.

وشهدت البطولة التي أقيمت أحداثها بصالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الدمام على مدار ثلاثة أيام بدءاً من الخميس الماضي مشاركة 1024 لاعباً من أصل 21580 متقدماً بدءًا من عمر 13 عامًا تنافسوا في بطولة FIFA19 بنظام خروج المغلوب.

وحصل وصيف البطولة اللاعب منصور العويضي على جائزة المركز الثاني وهي عبارة عن مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، فيما حصل اللاعب حسين راشد على المركز الثالث ومبلغ 100 ألف ريال، وحل رابعاً المتسابق بدر الشمري الذي حصل على مبلغ مالي قدره 50 ألف ريال.

وجاء ترتيب المراكز من الخامس وحتى الثامن على النحو التالي: ( عبدالرحمن السهيمي – نواف المصلحي – وليد الرشيدي – مبارك السبيعي)، وحصل كل منهم على مبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال.

وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية، حيث ستستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة (“السعودية” للفورمولا إي-الدرعية)، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في 15 ديسمبر المقبل، فيما ستتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لمتابعة الحدث الجماهيري الكبير المتمثل في “مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان” مطلع عام 2019م.