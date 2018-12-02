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سكان المنطقة الشرقية الأكثر إصابة بالسمنة

سكان المنطقة الشرقية الأكثر إصابة بالسمنة
http://almnatiq.net/?p=663391
المناطق _ الرياض

كشف رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، البروفيسور عدنان مفتي، عن أن المنطقة الشرقية تتصدر نسبة الإصابة بمرض السمنة على مستوى المملكة، مرجعًا ذلك إلى نمط الحياة والسلوك الغذائي وطبيعة الأجواء هناك.

وأوضح مفتي خلال ” منتدى الرياض للسمنة ” ملامسة نسبة السمنة في المملكة إلى 40 %، مشيرًا إلى أن النساء أكثر إصابة من الرجال، والحصة في طريقها للتساوي حال استمرار أسباب المشكلة دون حل.

وأكد أن المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط إصابة بالسكري نتيجة ارتفاع أمراض السمنة، وإن لم يتم فعل شيئًا قبل 2050 فسوف يكون معدل الإصابة واحدًا من كل اثنين مصابًا بالسكر، مثلما يحدث في الهند.

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