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مؤسسة النقد تطلق برنامج دبلوم متقدماً للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين

مؤسسة النقد تطلق برنامج دبلوم متقدماً للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين

أبرز المواد

مؤسسة النقد تطلق برنامج دبلوم متقدماً للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين

مؤسسة النقد تطلق برنامج دبلوم متقدماً للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين
http://almnatiq.net/?p=663397
المناطق- واس

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ممثلة بالإدارة العامة للرقابة على التأمين مؤخراً، برنامج دبلوم التأمين المتقدم ACII، وذلك بالتعاون مع المعهد المالي في مدينة الرياض.
ويستهدف البرنامج، الذي يمتد لفترة سنتين ونصف وينفذ على مرحلتين، الموظفين العاملين في شركات التأمين، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة العاملين السعوديين والسعوديات في الإدارات الفنية بقطاع التأمين من خلال منحهم الفرصة للحصول على شهادات مهنية في مجال التأمين بهدف تدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
وبحسب بيان مؤسسة النقد، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين من قبل شركات التأمين 60 مرشحاً ومرشحة، وهم الذين انطبقت عليهم شروط قبول دخول المرحلة الأخيرة للفرز، كما تم إخضاع المرشحين والمرشحات لعدة مراحل للقبول، وذلك لاختيار 12 مرشحاً ومرشحة للالتحاق بالبرنامج المدعوم بالكامل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تأهيل وتطوير موظفي قطاع التأمين.
وأشارت “ساما” إلى أن المتدربين سيحصلون بعد اجتياز البرنامج على شهادة دبلوم متقدم في التأمين ACII معتمد من المعهد البريطاني للتأمين The Chartered Insurance Institute ، ومقدم من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

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