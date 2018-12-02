“قوقل” يحتفل بالإمارات في الذكرى 47

وتقيم البلاد في إماراتها السبع احتفالات شعبية واسعة بمناسبة ذكرى قيام دولة الاتحاد، حيث تكتسي المباني بألوان العلم الإماراتي وتطلق الألعاب النارية، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية، تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.

وأعلنت “اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة” نفاد تذاكر الاحتفال، الذي يقام اليوم بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، معبرة عن سعادتها بتوافد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.