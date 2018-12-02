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“قوقل” يحتفل بالإمارات في الذكرى 47

“قوقل” يحتفل بالإمارات في الذكرى 47
http://almnatiq.net/?p=663399
المناطق _ الرياض
شارك محرك بحث “قوقل” الشعب الإماراتي، الأحد، احتفالاته بالذكرى السابعة والأربعين لقيام دولة الاتحاد بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر عام 1971.

واحتفل “قوقل” على طريقته بهذا اليوم المميز، حيث نشر صورة شخصين يرتديان الزي الإماراتي التقليدي، ويحملان علم البلاد.

وتحتفل الإمارات، الأحد، باليوم الوطني الـ47، الذي يأتي تحت شعار “هذا زايد.. هذه الإمارات”.

وتقيم البلاد في إماراتها السبع احتفالات شعبية واسعة بمناسبة ذكرى قيام دولة الاتحاد، حيث تكتسي المباني بألوان العلم الإماراتي وتطلق الألعاب النارية، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية، تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.

وأعلنت “اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة” نفاد تذاكر الاحتفال، الذي يقام اليوم بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، معبرة عن سعادتها بتوافد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

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