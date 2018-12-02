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أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم

أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم

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أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم

أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=663406
المناطق _ الرياض

يرعي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ملتقى الجامعات السعودية  للوقاية من المخدرات يوم الثلاثاء 26/3/1440هـ ، والذي ينظمه المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات ” حصين ”  في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

​وعبر معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل عن شكره وتقديره لرعاية سمو أمير منطقة الرياض للملتقى ، مضيفاً أن تشريف سموه حفل افتتاح ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات يعد مصدر اعتزاز وافتخار لمنسوبي الجامعة ، وهو اهتمام غير مستغرب في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهم الله – .

وأضاف معاليه أن الملتقى يهدف إلى عرض الجهود العلمية والعملية للجهات والخبرات والممارسين المشاركين من الجامعات ومن الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من تجاربهم الناجحة في تقييم الجهود وفي تطوير برامج التدريب والتثقيف والبحوث والترجمة في هذا المجال والتأسيس لوضع استراتيجية على مستوى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات في ضوء رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى إقامة مجتمع حيوي آمن يحفظ صحة أفراده البدنية والنفسية والاجتماعية .

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