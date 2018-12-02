احدث الأخبار

238 هاويا للببغاوات يشاركون لأول مرة في مهرجان جازان
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 حادث مؤلم.. وفاة امرأة و3 أطفال في حريق شقة بجدة
أبرز المواد
 10 مضادات حيوية لا تحتاج “وصفة الطبيب”
أبرز المواد
 “قوقل” يحتفل بالإمارات في الذكرى 47
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تطلق برنامج دبلوم متقدماً للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين
أبرز المواد
 “تمهير”: تدريب السعوديين والسعوديات في مواقع العمل لإكسابهم الخبرات
أبرز المواد
 سكان المنطقة الشرقية الأكثر إصابة بالسمنة
أبرز المواد
 حرس الحدود بالشرقية ينقذ مصابين اماراتيين تعرضا لحادث انقلاب بالربع الخالي
أبرز المواد
 عبدالرحمن بلوعل يتوج بكأس الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
 في مواجهة من العيار الثقيل .. النصر يستضيف الوحدة
أبرز المواد
 فرنسا.. انحسار احتجاجات “السترات الصفراء”
أبرز المواد
238 هاويا للببغاوات يشاركون لأول مرة في مهرجان جازان

238 هاويا للببغاوات يشاركون لأول مرة في مهرجان جازان

أبرز المواد
أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم

أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم

أبرز المواد
حادث مؤلم.. وفاة امرأة و3 أطفال في حريق شقة بجدة

حادث مؤلم.. وفاة امرأة و3 أطفال في حريق شقة بجدة

أبرز المواد
10 مضادات حيوية لا تحتاج “وصفة الطبيب”

10 مضادات حيوية لا تحتاج “وصفة الطبيب”

أبرز المواد

238 هاويا للببغاوات يشاركون لأول مرة في مهرجان جازان

238 هاويا للببغاوات يشاركون لأول مرة في مهرجان جازان
http://almnatiq.net/?p=663408
المناطق _ الرياض

برعاية من مجلس التنمية السياحي بمنطة جازان انطلق أول ملتقى «لهواة الببغاوات وطيور الزينة» حيث كشف مدير القرية التراثية أنه تم الرفع للفرق للمشاركة في المهرجان الشتوي لتضم 238 هاويا من أماكن وأعمار مختلفة، وحظيت الفعالية على اهتمام زوار القرية التراثية نساءً وأطفالاً وشباباً.
كشف مدير القرية التراثية بجازان موسى نامس أنه تم رفع طلب لفريق «نخبة الجنوب للببغاوات» للمشاركة في المهرجان الشتوي ليكون لهم دور فعال في القرية التراثية. من جانبه، أوضح المربي والمنتج للببغاوات عبد العزيزعلاج لـ «الوطن» أنه منذ 3 سنوات ونصف تم اقتراح مبادرة مع بعض الهواة بالمنطقة لضم مجموعات واتساب المنطقة المهتمين في مجموعة واحدة والبالغ عددهم 238 شخصا حيث شارك معظمهم في القرية التراثية بمسمى «نخبة الجنوب للببغاوات».

وبحسب “الوطن” أكد علاج أنه لا يوجد عنصر نسائي في الفريق إلا أن هناك نساء في المنطقة هاويات ومنهم من حضر الملتقى، كما أن الهواية تحظى بانتشار محلي وعالمي، مبيناً أن من الهواة من يقتني ليستمتع بذكاء الببغاء ونطقه للكلمات البشرية ومنهم من يهوى مكاثرته واستحداث طفرات جديدة وآخرون يهتمون بالتدريب على إعطاء الأوامر وتنفيذها ومنهم من يُكاثرها للبيع مضيفاً إلى تطلعهم لنيل موافقة رسمية ودعم لإنشاء نادي هواة بالمنطقة.

كشف علاج أن الملتقى ضم 3 أركان وهي ركن المعلومات والخبرات وركن الاستعراض والتصوير وركن البيع والمزاد الذي استقبل عروض بيع من خارج إطار المجموعة وتم بيعها لتشجيع الهواة الراغبين في الكسب الحلال ولسد حاجاتهم عبر التربية والبيع. وقال حققنا مبلغ 563 ريالا من رسوم التصوير ونسب البيع، وأضاف لم يكن هدفنا ماديا، مشيراً إلى أن نسب المخرجين والمصورين تم إيداعها في صندوق المجموعة دعماً منهم لملتقيات أخرى، وأكد أنه لا يوجد أي دعم مادي من أي جهة.
أوضح «علاج» أن هناك 3 أحجام للببغاء الصغير مثل ببغاء «البادجي» أو «طائر الحب» الأكثر انتشاراً لسعره المقبول البالغ 50 ريالا للحبة الأسترالية، أما الأحجام المتوسطة فإن «الدرة المطوقة» هي الأكثر انتشارا، مضيفاً أن الهواة بمنطقة جازان يفضلون ببغاء «الكاسكو» أو «الرمادي الأفريقي» بين ببغاوات الحجم الكبير بسبب سرعة حفظه للكلام وتقليده للأصوات مع حبه لمربيه.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم

أمير الرياض يرعي ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات بجامعة الإمام ,,الثلاثاء القادم
حادث مؤلم.. وفاة امرأة و3 أطفال في حريق شقة بجدة

حادث مؤلم.. وفاة امرأة و3 أطفال في حريق شقة بجدة
10 مضادات حيوية لا تحتاج “وصفة الطبيب”

10 مضادات حيوية لا تحتاج “وصفة الطبيب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*