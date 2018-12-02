90 جوال يتدربون على خرائط قوقل وتقنية التصوير بالواقع الافتراضي بتقني الشرقية

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شهد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن سليمان السلوم تدشين دورة “خرائط قوقل وتقنية التصوير بالواقع الافتراضي” بقاعة الدانة بالكلية التقنية بالدمام ، والتي تأتي ضمن خطة المفوضية الكشفية لعام 2018م ، ، بحضور عميد الكلية التقنية بالدمام الأستاذ أحمد الثنيان وعميد الكلية التقنية بالقطيف المهندس أحمد بن عثمان الغامدي ، ومدير المعهد الصناعي الثانوي بالدمام المهندس أحمد بن عبدالغني الغامدي ، و مدير العلاقات العامة والمراسم بالإدارة المهندس أسماعيل المطاوعة ، وهي تقنية تمكن الأشخاص من العيش داخل الواقع الحقيقي وبمعنى آخر واقع افتراضي يحاكي الواقع الحقيقي، حيث تقوم هذه التقنية بعرض كل ما تراه على الشاشة بأشكالها الحقيقي بزاوية مشاهدة360 درجة، وتعطي الشعور بأن الشخص داخل الحدث بكافة تفاصيله .

وقدم الدورة كل من المفوض الكشفي بالقطاع الشرقي القائد الدولي وليد بن خليفة الزويمل ، ومفوض خدمة وتنمية المجتمع القائد الدولي وليد بن محمد الشويهين ، حيث يأتي هذا البرنامج كمبادرة من المفوضية الكشفية في إدخال الوحدات التدريبةً بالمنطقة الشرقية في عالم الواقع الافتراضي وذلك تماشيا مع أهداف المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني في نشر ثقافة التدريب التقني بالمملكة ، وشارك في الدورة التي أقيمت على مرحلتين في الدمام والأحساء (90) جوال وكشاف من الوحدات التدريبية بالمنطقة على أن يتم إقامتها لاحقاً في حفر الباطن، بهدف تدريبيهم على كيفية استخدام هذه التقنية وتصوير وحداتهم التدريبية بزاوية 360 درجة باستخدام الأجهزة الخاصة للتصوير ، أو استخدام كاميرات الجوالات في عملية التصوير ومن ثم رفع الصور أو الفيديو على خرائط قوقل.

وتطرق الزويمل والشويهين إلى تعريف الواقع الافتراضي ومزاياه ، وطريقة عمل تقنية الواقع الافتراضي ، أنواع المشاهدة في العالم الافتراضي ، والأجهزة والمواقع الداعمة له ، والواقع الافتراضي والتسويق ، والنمو في استخدامه ، ثم الواقع الافتراضي من خلال خرائط قوقل ، مزايا التجول الافتراضي على خرائط قوقل ، ثم واقع التجوال الافتراضي في المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية، إلى التطبيق العملي لعملية التصوير بزاوية 360 درجة ، ورفعها على خرائط قوقل كواقع افتراضي.