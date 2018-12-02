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81 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أكتوبر

81 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=663420
المناطق - الرياض

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 81.35 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 4.84 في المائة، بما يعادل 3.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 77.59 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
فيما سجل الإنفاق خلال تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفاعا بنحو 5.7 في المائة، بما يعادل 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.9 مليار ريال، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري.
وبحسب تحليل نشرته “الاقتصادية”، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 2017، حيث بلغ متوسط الإنفاق منذ مطلع 2018، حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 81.49 مليار ريال شهريا، مقارنة بمتوسط إنفاق بنحو 76.9 مليار ريال، في العام الماضي، بزيادة بلغت 5.93 في المائة.
ومتوسط الإنفاق في العام الماضي أقل من المتوسط في 2016 والبالغ نحو 78 مليار ريال ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.
ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 1.5 في المائة على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 909 ملايين ريال، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي نمت بنحو 2.85 مليار ريال وبنسبة بلغت 17.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما نما إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنحو 25.3 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على أساس سنوي، حيث بلغ 2.69 مليار ريال. ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 13.9 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

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