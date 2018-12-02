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هواوي توجه “صفعة مؤلمة” لأندرويد

هواوي توجه “صفعة مؤلمة” لأندرويد
http://almnatiq.net/?p=663423
المناطق - الرياض

أعلنت شركة هواوي، بشكل رسمي عن بدء العمل لتطوير نظام تشغيل خاص سيكون بديلا لنظام تشغيل أندرويد المستعمل حاليا في جميع الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة.

وجاء الإعلان عبر نائب مدير الشركة للمنتجات المحمولة، بروس لي، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “ويبو” الشهير في الصين، الذي أوضح أن عمليات تطوير النظام الجديد جارية بالفعل، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل بحسب سكاي نيوز.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى نية هواوي إطلاق اسم “كيرين” على نظامها التشغيلي الذي سيتواجد فقط على أجهزة الشركة، وسط توقعات أن ينتهي العمل منه بحلول الصيف المقبل.

وفي حال أبصر النظام الجديد النور، فإن ذلك سيشكل “صفعة مؤلمة” لنظام أندرويد وشركة غوغل القائمة على تطويره.

فيما شكك البعض في جدوى خطوة هواوي، خصوصا أن مهمة تصميم نظام تشغيل ليست بالأمر السهل، وقد يحتاج لسنوات لإنجاح المشروع خصوصا في ظل الهيمنة الحالية من قبل نظامي أبل وغوغل.

وكانت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بدأت منذ سنوات أيضا بتطوير نظام تشغيل بديل لنظام أندرويد لكنه لم يطرح رسميا إلى الآن.

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