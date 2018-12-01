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تغيير هيكلة كليّة الاقتصاد المنزلي بجامعة تبوك وتحويلها إلى ” كليّة التصاميم والفنون “

تغيير هيكلة كليّة الاقتصاد المنزلي بجامعة تبوك وتحويلها إلى ” كليّة التصاميم والفنون “
http://almnatiq.net/?p=663449
المناطق - تبوك :

وافق معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تغيير مسمى كليّة الاقتصاد المنزلي بجامعة تبوك إلى كليّة ” التصاميم والفنون ” وإعادة هيكلتها بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 نحو توطين الوظائف وإيجاد فرص عمل مختلفة ومتميزة في المجالات الفنية.
وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت محمد الطلحي أن قرار إعادة هيكلة الكلية يأتي انطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم بالتوسع في نشر التعليم الجامعي بمختلف التخصصات والبرامج والإٍسهام في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على الإبداع والابتكار في مجال الفنون والتصاميم مشيرةً إلى أن الكلية بعد إعادة هيكلتها ستتضمن أقسام : التصميم الداخلي, وتصميم الأزياء والمنسوجات, وتصميم الجرافيك, والمونتاج الرقمي.
وأكدت الدكتورة الطلحي أن الكلية تعمل حالياً على إعداد خطط دراسية جديدة حسب المواصفات والمعايير العالمية .

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