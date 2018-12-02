لأول مرة .. مركزي جازان يقيم دورة الانعاش القلبي الرئوي المتقدم للاطفال PALS

جازان _فضه عطيف :

أقامت صحة جازان ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال PALS والتي تستهدف الأطباء وممرضي العناية المركزة للأطفال بالمستشفى، ويأتي الهدف من هذه الدورة هو توفير المعرفة والمهارات اللازمة لتقييم وتقديم الرعاية العاجلة للأطفال عن حالة السكتة القلبية والتعامل معها.وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهدالأستاذ جبريل مهاجر أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها، وهي دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للاطفال، ونوه أيضاً أنه سوف يحضر فريق متخصص من الجمعية الأمريكية لتقييم مركز التدريب بمستشفى الملك فهد وفي حال إستيفاءه للشروط سيعتمد كمركز يقدم مثل هذه الدورات.

وأضاف مهاجر أنه تم تنفيذ هذه الدورة إستيفاءً لمعايير ومتطلبات الجودة والمركز الدولي لإعتماد المنشئات CBAHI وإنفاذاً لقرار معالي وزير الصحة بضرورة حصول الممارسين الصحيين على برامج دعم الحياة.