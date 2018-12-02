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أمير الشرقية يرعى الملتقى السنوي الرابع لحصاد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للمجتمع

أمير الشرقية يرعى الملتقى السنوي الرابع لحصاد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للمجتمع
http://almnatiq.net/?p=663461
الدمام – منال الدوسري

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية تُقيم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الملتقى السنوي الرابع لحصاد الجامعة للمجتمع، والمتضمن الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة سمو أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصاد بدورتها الثالثة لعام 1438هـ/1439هـ وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 4 /4 /1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م بمقر قاعة المؤتمرات الكبرى في المدينة الجامعية بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش وحضور مدراء جامعات وكليات المنطقة الشرقية وكذلك منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية والإداريّة والطلبة وعدد من رجال الأعمال ورواد المسؤولية المجتمعية من القطاع العام والخاص والخيري.

وذكر مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش بأن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للملتقى لهو فخر للجامعة ومنسوبيها وهو امتداد لما حظيت وتحظى به الجامعة من دعم وثقة سموه الكريم بمسيرة الجامعة الأكاديمية والمجتمعية .

وأضاف د.الربيش أن الجامعة ومن خلال عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة تعمل جاهدة على المساهمة في رفع مستوى العمل المجتمعي في المنطقة الشرقية من خلال إبراز ما يقدمه منسوبي الجامعة من عمل دؤوب ومتواصل لخدمة المجتمع في كافة التخصصات والمجالات تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

والجدير بالذكر أن هذا الملتقى يعقد سنويًّا تحت شعار (يدًا بيد نحو حصاد مستدام) حيث يتم من خلاله الإعلان عن حصاد الجامعة للمجتمع وتسليط الضوء على الأنشطة والبرامج المجتمعية والتي تم رصدها في بنك المسؤولية المجتمعية بالجامعة، بالإضافة إلى الإعلان عن أصحاب الأرقام القياسية لعدد ساعات المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات والأفراد داخل الجامعة، وإبراز المشاريع التنموية المستدامة التي تسعى للريادة والإبداع وتتويج هذه المشاريع إزاء تميزها من خلال الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة سمو أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصاد.

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