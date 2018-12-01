تعليم الجوف يعلن نتائج التصفيات الختامية لمشروع تحدي البرمجيات

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، نتائج التصفيات الختامية لمشروع تحدي البرمجيات “أولمبياد التطبيقات الذكية”، وهي مسابقة وطنية علمية تنافسية جماعية تمزج بين العلوم والتكنلوجيا والتعليم مستهدفة طالبات التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وحضرت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع جلسات التحكيم وعرض الطالبات للتطبيقات المعدة من قبلهن وقالت: “هذه التحديات المبنية على تنافسات علمية وابتكارية هي التي تمنح الطالبات فرصة للتفكير والتخطيط وتنمي الخبرات الالكترونية والابداع والابتكار ومهارات حل المشكلات”.

وأضافت: “إن ما شاهدته من إبداع يدعو للتفاؤل في المشاركات الإقليمية والدولية، مثمنين جهود واهتمام منسقة الأولمبياد الأستاذة لطيفة بنت عبدالرحمن العلي .

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن التحدي يمر بثلاث مراحل تنفيذية تصفية المدارس ثم الإدارات التعليمية وبعدها التصفيات المحلية على مستوى الوزارة والمرحلة الأخيرة المشاركة الإقليمية والدولية.

وجاءت النتائج كالتالي بعد أن خضعت لآلية التحكيم من قبل لجنة مختصه :

جوف أحمد العوذة من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط “المركز الأول”،

لجين فؤاد البديوي من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا “المركز الثاني”،

أسيل عبدالمنعم القرينيس من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط “المركز

الثالث”، شوق حمود الرويلي من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا “المركز

الخامس”، بيان طلال هزيم الرويلي من مدرسة منهاج الرسالة الثانوية بسكاكا “المركز السادس”، خلود عيد العتيبي من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا “المركز السابع”، العنود سعد الرضي من مدرسة الأولى المتوسطة بسكاكا “المركز الثامن”.

ورشحت أفضل وثيقة علمية للطالبة شوق حمود الرويلي، وأفضل برمجة الطالبة لجين فؤاد البديوي، وأفضل تصميم الطالبة شذى سويكت الرويلي، وأفضل مدربة معلمة الحاسب من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط الأستاذة نبراس فلاح المريحيل .

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