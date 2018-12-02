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“آبل” تحذف أكثر من 700 تطبيق من متجرها الإلكتروني

“آبل” تحذف أكثر من 700 تطبيق من متجرها الإلكتروني

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“آبل” تحذف أكثر من 700 تطبيق من متجرها الإلكتروني

“آبل” تحذف أكثر من 700 تطبيق من متجرها الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=663477
المناطق - وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” بحذف 718 تطبيقا من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني “آب ستور” خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون حذفت هذه التطبيقات بسبب قيام مطوريها بإدراج إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من “آبل”.

كانت “آبل” قد حذرت المطورين في أوائل 2017 من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على “آب ستور” بدون ترخيص من الشركة الأمريكية. وتضم قائمة التطبيقات التي تم حذفها محركة بحث وخرائط “سوجو” وتطبيق التسوق عبر الإنترنت “بيندودو” وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية “توجو كار”.

وبحسب موقع “سي نت” رفضت الشركة الأمريكية التعليق على هذه التقارير. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الشركة الأمريكية للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين التي تقدم فيها خدمة “آب ستور” مختلفة تماما عن الخدمة المتاحة في أغلب دول العالم الأخرى.

وكانت “آبل” قد حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين “آب ستور” عدة آلاف من تطبيقات القمار غير القانونية في أعقاب انتقادات شديدة لها من جانب وسائل الإعلام الرسمية في الصين.

في الوقت نفسه تمثل السوق الصينية حوالي 40% من إيرادات خدمة “آب ستور” في آبل بحسب تقديرات مؤسسة “ماكواري ريسيرش” لأبحاث السوق والصادرة في وقت سابق من العام الحالي، لذلك من المهم استمرار احتفاظ الشركة الأمريكية بالسيطرة على المحتوى المعروض في المتجر حتى لا تواجه أي إجراءات عقابية من السلطات الصينية.

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