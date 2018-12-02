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وزارة الإعلام تنظم فعاليات منوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات

وزارة الإعلام تنظم فعاليات منوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات

أبرز المواد

وزارة الإعلام تنظم فعاليات منوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات

وزارة الإعلام تنظم فعاليات منوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=663481
المناطق - واس

تنظم وزارة الإعلام مساء بعد غدٍ الثلاثاء ، فعاليات منوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأعدت الوزارة برنامجاً يواكب هذه الذكرى يتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة والإمارات،وفعاليات ثقافية يشارك فيها عدد من الكتاب والمفكرين والشعراء من أبناء البلدين الشقيقين .
وتسمو في فضاء المحفل الذي تنظمه وزارة الإعلام في المملكة مشاركة للأشقاء الإمارتيين فرحتهم بيومهم الوطني , وانسجاماً مع العلاقات المتينة التي تربط الشعبين، الكلمات المعبرة في حب الوطن والأخاء المتبادل بمشاركة مجموعة من فناني البلدين .

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