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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي

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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي
http://almnatiq.net/?p=663492
المناطق - واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في جوازات المطارات والمنافذ البرية.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عن طريق منصة أبشر توظيف www.jobs.sa ابتداءً من الساعة ( 10 صباحا ) ليوم الأحد الموافق 2 / 4 / 1440هـ وحتى الساعة (10 صباحاً ) من يوم الخميس الموافق 6 / 4 / 1440هـ ، وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة، مشيرة إلى أنه لن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية .
واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
كما اشترطت أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة ومراحل القبول كافة، وألا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن تسعة أشهر وتكون من جهة معتمدة، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات.

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