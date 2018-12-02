أمير مكة يوجه بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع متكامل لتطوير الليث

المناطق - جدة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتشكيل فريق عمل من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة جدة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث ، كما وجه سموه بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك لدى ترؤس الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة اجتماعاً بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وأمين جدة صالح التركي وممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني بالمنطقة ومحافظ الليث محمد القباع ، حيث قدّم سموه شكره لكافة الجهات نظير جهودها التي بذلتها أثناء انهيار العقم الترابي لسد الليث الذي يجري تنفيذه، مطمئناً سموه أهالي المحافظة بأن فريق العمل سيباشر مهامه للبدء في إعداد مشروع متكامل لتطوير الليث.

وتخلل الاجتماع توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بإعداد جدول زمني مفصل لاستكمال سد وادي الليث وإعداد دراسة لحماية المحافظة من السيول، كذلك توجيه سموه بإعداد دراسة تنموية شاملة للمحافظة تعتمد من مجلس المنطقة وتدرج في الخطة التنموية للمنطقة فيما يتم تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.

وإنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة يزور فريق العمل برفقة أمير المنطقة محافظة الليث

خلال اليومين المقبلين، ويقف على الوضع القائم في المحافظة ويستمع إلى ملاحظات الأهالي ومطالبهم تمهيداً للأخذ بها .

يشار إلى أن سد وادي الليث يجري العمل على استكماله ليتسع لقرابة 90 مليون م3 من المياه وبحسب تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة في عرض اطلع عليه أمير المنطقة فإنه سيتم إنجازه خلال 24 شهراً، كما تجري دراسة إنشاء سدّين إضافيين بطاقة إجمالية تقدر بنحو خمسة ملايين وأربعمائة الف متر مكعب من المياه.