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الحسن.. متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية

الحسن.. متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=663502
المناطق - الرياض

صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن مديراً عاماً للإعلام والاتصال المؤسسي ومتحدثًا رسمياً باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية..
تأتي هذه الخطوة، لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على كافة التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
كما سيسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية.
يذكر أن الحسن يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث..
الجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

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