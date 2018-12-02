احدث الأخبار

أمير عسير يدشن جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة
أبرز المواد
 إثر وفاة طفلين وإسقاط أم لجنينها.. صحة عسير تؤكد: العمل بمستشفى المجاردة مستمر ولا صحة للشائعات
أبرز المواد
 شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا
أبرز المواد
 اهتمام إعلامي موريتاني بارز بزيارة ولي العهد لنواكشوط
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل النائب العام
أبرز المواد
 الحسن.. متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 الصفعات توالت على قناة الجزيرة القطري في قمة العشرين؟
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع متكامل لتطوير الليث
أبرز المواد
 وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي
أبرز المواد
أمير عسير يدشن جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم

أمير عسير يدشن جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي

الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي

أبرز المواد
رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

أبرز المواد

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل النائب العام

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل النائب العام
http://almnatiq.net/?p=663505
المناطق - عرعر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يرافقه عدد من قيادات النيابة العامة.
ورحب سموه في مستهل الاستقبال ، بمعالي النائب العام والوفد المرافق، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أعمالهم والمهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.
ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لتحقيق العدالة الناجزة لكل ما يخدم الصالح العام وفقاً لمنهج هذه البلاد وقيادتها الرشيدة الذي يقوم على كتاب الله والسنة النبوية المطهرة.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابة العامة بالمنطقة، التي تسهم في تحقيق توجيهات ولاة الأمر -أيدهم الله-، وسبل تطوير العمل والارتقاء به.
من جانبه أعرب معالي النائب العام عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحث الأمور التي تتعلق بأعمال النيابة العامة بالمنطقة وسبل تطوير العلاقة بين الأجهزة الحكومية بما يحقق العدالة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير.

روابط ذات صلة

أمير عسير يدشن جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم

أمير عسير يدشن جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم
الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي

الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي
رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*