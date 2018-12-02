أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل النائب العام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يرافقه عدد من قيادات النيابة العامة.

ورحب سموه في مستهل الاستقبال ، بمعالي النائب العام والوفد المرافق، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أعمالهم والمهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لتحقيق العدالة الناجزة لكل ما يخدم الصالح العام وفقاً لمنهج هذه البلاد وقيادتها الرشيدة الذي يقوم على كتاب الله والسنة النبوية المطهرة.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابة العامة بالمنطقة، التي تسهم في تحقيق توجيهات ولاة الأمر -أيدهم الله-، وسبل تطوير العمل والارتقاء به.

من جانبه أعرب معالي النائب العام عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحث الأمور التي تتعلق بأعمال النيابة العامة بالمنطقة وسبل تطوير العلاقة بين الأجهزة الحكومية بما يحقق العدالة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير.