اهتمام إعلامي موريتاني بارز بزيارة ولي العهد لنواكشوط

المناطق - الرياض

اهتمت وسائل الإعلام الموريتانية اليوم الأحد بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا التي بدأها اليوم حيث وصفها بـ”التاريخية” ، كونها الأولى من نوعها منذ 45 عاما التي يقوم بها ملك سعودي أو ولي عهد للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية : إن هذه الزيارة تعكس متانة وعمق هذه العلاقات وتنوعها وإرادة البلدين في تطوير وتنمية التواصل والعمل المشترك بما يخدم شعبي البلدين ويلبي طموحهما في هذا الإطار.

وواكبت المملكة النهضة التنموية التي شهدتها موريتانيا في مختلف الميادين بالدعم والمؤازرة وذلك عن طريق تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا وتوقيع البلدين على عديد الاتفاقيات في مجالات وميادين متعددة..حسبما ذكرت الوكالة.