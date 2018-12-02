شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا

المناطق - الرياض

كشف مؤتمر جماعة الأخوان الإرهابية التي عقدته مؤخراً في تركيا وتحت نظر ورعاية الحكومة التركية مدى خبث وخطورة هذا التنظيم على الدول العربية.

ويؤكد هذا المؤتمر ان هذا التنظيم يستعد لتحريك نائمة خلاياه النائمة في الدول العربية بذريعة مقتل خاشقجي ومن اجل ظهور ربيع عربي جديد، تسيل فيه الدماء وتتناثر فيه الأشلاء ارضاءً للحكومة التركية والنظام الإيراني.

ويكشف اللعب بورقة “جمال خاشقجي” استغلال هذه الحادثة من قبل تنظيم الحمدين القطرية وجماعة الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع تركيا التي استضافت المؤتمر.