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“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

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“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة
http://almnatiq.net/?p=663526
المناطق - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال إلى المسارعة في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل حلول 20 ديسمبر 2018م. وذلك عملاً بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وبنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة في بيان لها على أهمية اطلاع المنشآت على إجراءات ومتطلبات التسجيل وإلى فهم النظام المحاسبي، وإدارة المشتريات، وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة، وإصدار الفواتير، بهدف معرفة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه في يونيو 2016م، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م الموافق (جمادى الأول 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 م الموافق (14 ربيع الآخر 1439هـ).

و شددت  الهيئة على أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى الوقوع في مخالفة للأنظمة مما يترتب عليه فرض عقوبات نظامية ، داعيةً المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم(19993)، أو على حساب الهيئة في تويتر [email protected]، أو البريد الإلكتروني [email protected] .

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

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