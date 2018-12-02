احدث الأخبار

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة
أبرز المواد
 إثر وفاة طفلين وإسقاط أم لجنينها.. صحة عسير تؤكد: العمل بمستشفى المجاردة مستمر ولا صحة للشائعات
أبرز المواد
 شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا
أبرز المواد
 اهتمام إعلامي موريتاني بارز بزيارة ولي العهد لنواكشوط
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل النائب العام
أبرز المواد
 الحسن.. متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 الصفعات توالت على قناة الجزيرة القطري في قمة العشرين؟
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع متكامل لتطوير الليث
أبرز المواد
 وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها : مشاركة المملكة بقمة G20 خير دليل على قوة ومكانة المملكة إقليميا ودولياً
أبرز المواد
 وصول ولي العهد إلى موريتانيا ضمن جولته العربية
أبرز المواد
رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

أبرز المواد
إثر وفاة طفلين وإسقاط أم لجنينها.. صحة عسير تؤكد: العمل بمستشفى المجاردة مستمر ولا صحة للشائعات

إثر وفاة طفلين وإسقاط أم لجنينها.. صحة عسير تؤكد: العمل بمستشفى المجاردة مستمر ولا صحة للشائعات

أبرز المواد
شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا

شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا

أبرز المواد

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة
http://almnatiq.net/?p=663529
المناطق - واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت اليوم، رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر قوله: إن استقالة الحكومة تأتي بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملًا بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي “.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة

“الزكاة والدخل”: تبقى أقل من 20 يوم على تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة
إثر وفاة طفلين وإسقاط أم لجنينها.. صحة عسير تؤكد: العمل بمستشفى المجاردة مستمر ولا صحة للشائعات

إثر وفاة طفلين وإسقاط أم لجنينها.. صحة عسير تؤكد: العمل بمستشفى المجاردة مستمر ولا صحة للشائعات
شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا

شاهد .. خبث ونوايا جماعة الأخوان الإرهابية يكشفه مؤتمرها في تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*