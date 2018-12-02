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الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي

الأمير سعود بن نايف يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجي
http://almnatiq.net/?p=663533
المناطق - الدمام

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم الأحد أمين عام اتحاد الغرف الخليجي الأستاذ عبدالرحيم نقي بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله كأمين عام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم سموه الشكر للأستاذ نقي على جهوده المخلصة وعمله الدؤوب في كافة الأمور المتعلقة بتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون من خلال تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي ودوره في تحقيق السوق الخليجية المشتركة ، متمنياً سموه له التوفيق ودوام الصحة والعافية.

من جهته عبر الأستاذ عبدالرحمن نقي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم والمساندة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاق مسيرة الاتحاد عام ١٩٧٩ وعلى التسهيلات من كافة الجهات الحكومية والخاصة والتي ساعدت على تحقيق الأهداف المرجوة والشكر والثناء لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاهتمام البالغ الذي حظي به الاتحاد من دعم للبرامج والفعاليات المختلفة ، وكذلك الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما لقيه من اهتمام بالغ منذ بدء فترة عمله في الاتحاد، مؤكدا على استمرار الدعم والمساندة ووضع امكانياته وخبراته لدعم وتنفيذ البرامج والفعاليات في المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية لتفعيل رؤية ٢٠٣٠ داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي وأن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي

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