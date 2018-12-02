أمير عسير يدشن جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم

المناطق - أبها

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسيربمكتبه بالإمارة اليوم جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم ، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتورعيد الحيسوني ، ومدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان ، ومديري التعليم في محافظات منطقة عسير .

وأوضح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة استدامة التميز،و إذكاء روح التنافس البناء في الميدان التربوي ، و إبراز دور المعلم وأهميته في المجتمع ، إلى جانب تحفيز المعلم في الميدان التربوي لتحقيق الجودة في التعليم ،وتكريم النخب التعليمية المتميزة من معلمي ومعلمات منطقة عسير ، لافتا إلى أنه تم تشكيل هيكل تنظيمي للجائزة يضم عددا من اللجان الإشرافية والتنفيذية ، فيما يضم مسار الترشيح أربع مراحل , الأولى على مستوى المدرسة ، والثانية على مستوى مكاتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارات التعليم ، والرابعة على مستوى أمانة الجائزة .

وأضاف آل كركمان أن مجالات الجائزة تتمثل في القدرات والممارسات المهنية ، والإسهام المجتمعي ، والقيم والمعرفة المهنية، والإبداع والابتكار ، ويشترط في التقدم لها أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل ، ويمارس مهنة التدريس ، و ألا تقل خدمته عن ثلاثة أعوام دراسية بما فيها سنة الترشح ، و خلو سجله من المخالفات السلوكية والوظيفية وألا يكون طرفاً في قضية منظورة داخل الوزارة أو خارجها، و أن يكون المعلم حاصلا على ما لايقل عن 95% في تقويم الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين ، و ألا يكون للمعلم المرشح قد حصل على الجائزة مرتين خلال آخر خمسة أعوام ، و أن يرفع المعلم المرشح نموذج الترشيح رسمياً ، متضمنا الملف الإلكتروني وفق المواعيد المحددة.

من جهته ثمن وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي ومنسوبي تعليم المنطقة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه الدائم لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة .