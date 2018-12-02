أبو علي : موقف المملكة من عدالة القضية الفلسطينية واضحاً كوضوح الشمس سفير فلسطين في ماليزيا ينفي منع السعودية أداء فريضة الحج والعمرة لمواطنيها

كوالالمبور- سعد عسيري

نفى سفير دولة فلسطين لدى مملكة ماليزيا وليد أبو علي، صحة بعض التقارير الإعلامية بشأن قرار المملكة العربية السعودية بمنع الفلسطينيين من أداء فريضة الحج والعمرة.

وقال السفير في تصريح لوسائل الاعلام الماليزية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور أن هذا الكلام غير صحيح وعار من الصحة.

وأكد أن موقف المملكة العربية السعودية من عدالة القضية الفلسطينية كان واضحاً كوضوح الشمس ، مضيفاً أن المملكة تؤمن أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطين على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير بين الرئيس الفلسطيني محمود العباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يدل على أن رسالة المملكة ثابتة ولم تتغير.

من جانبه حث وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله على تكثيف حملات توعوية بشأن فلسطين عالميًّا، تضامنًا مع كفاح الشعب الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.

وشدد بأنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يخذل الشعب الفلسطيني، وأن ماليزيا مستعدة للقيام بدورها.

وتابع يقول: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يسعى إلى إيجاد نظام متعدد الأطراف لتحقيق حل عادل ودائم لقضية فلسطين .

وأضاف قائلًا: إن هذه الإخفاقات لم تسفر سوى عن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن هذا المنطلق، فإن ماليزيا مصرة على إبداء آراءها عبر مختلف المنصات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز .