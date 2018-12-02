يقول الأجداد: “يالله بسنة ذباب ولا سنة قراد” مالقصد من ذلك؟

المناطق - الرياض

تعتبر ظاهرة تكاثر الذباب هذه الايام بشكل غير مسبوق من الظواهر المحببة لدى الأجداد حيث كانوا يقولون يالله سنة ذباب ولا سنة قراد.

وكانوا يقصدون بذلك أنه إذا كثر الذباب فإن هذا يعتبر دليلاً على أن هذه السنة سنة خير وأمطار ويدل على خصب وزيادة ربيعها.

ويقول بعض المتخصصين في مجال الحشرات ان تكاثر الذباب في هذه الفترة من العام راجع إلى فقس البيض بعد الأمطار التي هطلت مؤخراً.