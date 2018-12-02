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الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي جامعة الأصالة

الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي جامعة الأصالة
http://almnatiq.net/?p=663577
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس مجلس أمناء جامعة الاصالة الأستاذ عمار التويجري وقادة الشؤون الأكاديمية والإدارية بالجامعة واستعرض سموه مسيرة العمل في الجامعة وسير الدراسة في كافة كلياتها وأعداد الطلاب المسجلين فيها.

مؤكداً سموه على أهمية تهيئة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات وإيجاد التخصصات المناسبة والملائمة لسوق العمل، وأن تحظى كافة مخرجات الجامعة بالجودة النوعية التي تتناسب مع توجهات الدولة وبما يدعم الرؤية القيادة الحكيمة 2030 ، وقدم سموه الشكر لجميع منسوبي الجامعة ومتمنياً لهم التوفيق.

من جهته عبر الأستاذ عمار التويجري عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجامعة ومخرجاتها مؤكداً على أن توجيهات سموه ستكون محل الاهتمام والتنفيذ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجامعة في تقديم رسالتها التعليمية على أكمل وجه.

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