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بحضور معالي مدير جامعة القصيم .. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن “تأسيس وتشغيل مكتب البنية المؤسسية”

بحضور معالي مدير جامعة القصيم .. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن “تأسيس وتشغيل مكتب البنية المؤسسية”

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بحضور معالي مدير جامعة القصيم .. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن “تأسيس وتشغيل مكتب البنية المؤسسية”

بحضور معالي مدير جامعة القصيم .. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن “تأسيس وتشغيل مكتب البنية المؤسسية”
http://almnatiq.net/?p=663580
المناطق - بريدة
أكّد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم مدى اهتمام الجامعة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لما يتطلع له ولاة الأمر -حفظهم الله- بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، موضحًا أن الجامعة سباقة إلى دعم كل ما هو جديد في هذا المجال، حيث أنشأت نظام مراسلات داخلية بهدف الاستفادة من الوقت والتخلص من الورق والتطور. 

جاء ذلك خلال حضور معاليه ورشة عمل بعنوان “تأسيس وتشغيل مكتب البنية المؤسسية”، والتي قدمها البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية “يسر”، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للجودة والتطوير والتخطيط الدكتور محمد المحيميد، وعدد من مسؤولي الجامعة والبرنامج، والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 20/3/1440هـ، في قاعة إنجاز بالمدينة الجامعية بالمليداء. 

من جهته، تحدث المشرف العام على مكتب البنية المؤسسية بالجامعة الدكتور سالم الخلف عن أهمية تفعيل المكتب، وذلك لدعم المسيرة التنموية في الجامعة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، ولتبني مفهوم التعاون بين الجامعة وتحقيق متطلبات البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية يسر، كما بين نائب المدير العام لدعم التحول الإلكتروني “يسّر” المهندس عادل عسيري على الدور الذي يلعبه مفهوم البنية المؤسسية الوطنية في دعم المسيرة التنموية في المملكة بشكل عام، ومسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية على وجه الخصوص. 

وأوضح أن برنامج “يسّر” يسعى من خلال تبني مفهوم البنية المؤسسية إلى إيجاد تعاون فعّال بين مختلف الأطراف الفاعلة في الجهات الحكومية، لجعل القطاع الحكومي أكثر كفاءة لخدمة هيئاته، والجهات ذات المصلحة، فضلاً عما يشكّله هذا المفهوم من رفع مستوى التوافق بين تقنية المعلومات وخدمات الأعمال المقدمة بالجهة، من خلال تعزيز القدرة على المراقبة والتحكم بالتطبيقات والأنظمة التقنية، بما يدعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأعمال. 

وخلال الورشة، قدم المهندس أسامة مدخلي -محلل بنية مؤسسية- عرضًا تعريفيًّا عن البنية المؤسسية الوطنية، تضمن تعريفًا للمفهوم فضلاً عن فوائد تبني هذا المفهوم المتمثلة في المرونة في تلبية متطلبات الأعمال، وتقليل الوقت والجهد، وتقليل تعقيدات الأنظمة والبيانات، والبنية التحتية، وتقليل تكلفة التطوير، والاستغلال الأمثل للموارد والأجهزة.

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