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مدني تبوك يعقد اجتماعه الأول

مدني تبوك يعقد اجتماعه الأول
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المناطق - تبوك
عقدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم اجتماعها الأول برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد المهندس أحمد بن محمد الشهراني بحضور عدد من ضباط مديرية المنطقة ومديري الإدارات العامة والإدارات الداخلية وإدارات محافظات تيماء, وأملج, والوجه, وحقل, وضباء, والبدع, وحالة عمار, وذلك لمناقشة أعمال الدفاع المدني للعام الجاري.
وتناول الاجتماع دراسة المواضيع المتعلقة بسير العمل والعديد من الخطط من ضمنها خطة التدريب على رأس العمل وحملات السلامة التي سيتم تنفيذها, ومناقشة خطة الأمطار والسيول, متطرقاً إلى التجهيزات والآليات وعمل الفرق الميدانية.
وأكد العميد الشهراني خلال الاحتماع أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية من قبل مديري الإدارات وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب بما يحقق أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في المجالات كافة التي تعى بها المديرية.

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