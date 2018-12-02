الأرصاد : تقلبات جوية على مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة المقبل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- ، في تقريرِ لها اليوم, هطول أمطار رعدية وزخات من البرد ، وتقلبات جوية تتسم برياح نشطة وأتربة مثارة ، تشمل معظم مناطق المملكة ، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم إلى يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد كل من منطقة تبوك تيماء ، وأملج ، والحدود الشمالية عرعر، وطريف ، ومنطقة الجوف سكاكا ، والقريات ، وطبرجل ، ومنطقة حائل ، بقعاء، الحائط ، الغزالة ، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء القادم ، في حين ستشهد -بمشيئة الله- كل من منطقة المدينة المنورة ينبع ، العلا، مهد الذهب ، الحناكية ، بدر، الرايس، العيص، خيبر، وادي الفرع ، وعلى منطقة مكة المكرمة جدة ، ذهبان ، الطائف ، الليث ، رابغ ، خليص ، الكامل ، بحرة ، الجموم ، ميسان ، هطول أمطارا غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى أتربة مثارة يوم الثلاثاء القادم على كل من منطقة القصيم ، والمنطقة الشرقية ، ومنطقة الرياض ، فيما تشهد رفحاء أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأربعاء ، بينما يتوقع أن تشهد منطقة القصيم بريدة ، عنيزة الرس ، المذنب، البكيرية، البدائع هطول أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يوم الأربعاء ، وتشهد منطقة الرياض المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الغاط الدوادمي، عفيف، والمنطقة الشرقية حفر الباطن، القيصومة ، ومنطقة الباحة ، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة ، ومنطقة عسير أبها، محايل، النماص، تنومة، المجاردة، سبت العلايا ، أمطار من متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس القادمين ، فيما تشهد الرياض العاصمة والخرج والمنطقة الشرقية الخفجي والجبيل، الدمام، الخبر، الظهران ، أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة.

ويتوقع أن تشهد كل من منطقة تبوك ، حقل ، ضباء ، الوجه ، ومنطقة الجوف والحدود الشمالية ، وحائل أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس القادم ، كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً على معظم مناطق المملكة والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

ودعت الهيئة الجميع إلى اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية ، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .