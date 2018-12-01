معالي الرئيس العام يلتقي بفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

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التقى معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وذلك بمكتب معاليه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بالخدمات القائمة في المسجد النبوي ، والمهام المناطة للوكالة لتوفير وتحقيق الراحة والطمأنينة للزائرين والمصلين ، كم تم استعراض الأعمال التي قُدمت خلال الفترة الماضية ، وبحث كافة الوسائل الكفيلة لتأدية دورها على الوجه المطلوب ، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تقديم أعلى مستويات الخدمة للحرمين الشريفين .

وأشاد معالي الرئيس العام بما اطلع عليه من تقارير خلال الاجتماع وما تقوم به الإدارات لخدمة المسجد النبوي وقاصديه , مقدماً شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله وأيده ـ على ما يوليه من عناية فائقة ورعاية بالغة بالحرمين الشريفين داعياً الله العلي القدير أن يعظم له الأجر والمثوبة .

ومن جهته قدم فضيلة وكيل الرئيس العام شكره لمعالي الرئيس العام على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة ودعمه لكافة الإدارات بالوكالة ، وعلى توجيهات معاليه السديدة لتحقيق المزيد من العطاء والبذل في خدمة المسجد النبوي وقاصديه .