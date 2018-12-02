“إخاء” لرعاية الأيتام تختار “الضباح” سفيراً لها بالقصيم

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اختارت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” الإعلامي سلمان بن إبراهيم الضباح سفيراً لفرع المؤسسة بمنطقة القصيم ، لما يمتاز به من قبول بين أوساط المجتمع كشخصية إعلامية واجتماعية لها حضورها وتأثيرها.

وأوضح مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالقصيم “إخاء” ياسر بن محمد المشيقح ، أن اختيار الضباح سفيراً لـ “إخاء”بمنطقة القصيم، يأتي نظير ما يتمتع به من أخلاق عالية ومحبة من شرائح المجتمع ، وما يميزه من ثقافة ووعي وإدراك، ولما يقدمه من إسهامات متواصلة في أعمال الخير ، ولحضوره المجتمعي والإعلامي على كافة المستويات، الأمر الذي أهله ليكون ضمن نخبة من الشخصيات البارزة، كسفراء لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام في إطار المبادرة الإنسانية التفاعلية للمؤسسة مع المجتمع.

من جانبه أبدى سلمان الضباح سعادته باختياره أن يكون سفيراً للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” ضمن الشخصيات النخبوية البارزة المتميزة ، مبدياً فخره واعتزازه بخدمة فئة غالية على الجميع من الايتام ذوي الظروف الخاصة ، والإسهام مع المؤسسة للارتقاء بخدماتها المقدمة لأكثر من 2556 يتيماً ويتيمة على مستوى المملكة منهم 150 يتيماً ويتيمة في منطقة القصيم ، ومشاركتها في التنمية المجتمعية المستدامة ، لتؤدي رسالتها في بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم.