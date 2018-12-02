مطار الملك عبدالله بجازان يحتفل باليوم الوطني الإماراتي ٤٧

جازان - فضة عطيف

احتفل مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.

واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار المهندس محمد بن فيصل الشرواني وعددا من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.

كما تضمن الحفل الذي أقيم في صالة المغادرة بمطار الملك عبدالله بن عبد العزيز وتم خلاله تقديم بعض الفلكلور الشعبي الإماراتي والأغنائي الوطنيه وبعض الهدايا التي وزعت على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.

من جانبه قال المهندس محمد فيصل الشرواني مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز بجازان أن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من معالي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم ، لافتا إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من انجازات والذي يعد فخر لكل مواطن خليجي وعربي.