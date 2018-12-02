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غرفة تبوك تنظم برنامجاً تدريبياً عن استكشاف عالم ريادة الأعمال الأربعاء القادم

غرفة تبوك تنظم برنامجاً تدريبياً عن استكشاف عالم ريادة الأعمال الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=663628
المناطق - تبوك
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأربعاء القادم، برنامجاً تدريبياً بعنوان ” استكشاف عالم ريادة الأعمال”, وذلك بمقر الغرفة بتبوك.
وأوضح مدير مركز التدريب بالغرفة التجارية فهد العرادي، أن البرنامج ينفذ على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في كيفية صياغة الفكرة وعمل دراسة الجدوى والتسويق وجذب العملاء وإدارة العمليات اللوجستيات بالإضافة إلى بناء نماذج الأعمال والإدارة المالية، داعياً رواد ورائدات الأعمال للحضور والاستفادة من محاور هذا البرنامج الذي يقدم مجاناً.

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