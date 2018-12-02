140 طالبة يتنافسن على بطولة “المسرح المدرسي” في تعليم القصيم

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انطلقت التصفيات النهائية للمسرح المدرسي –بنات- اليوم الأحد ٣/٢٤/١٤٤٠هـ والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، على مسرح نادي القصيم الأدبي بمدينة بريدة، بمشاركة 140 طالبة يمثلن ٢٨ إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وافتتحت المساعدة للشؤون التعليمية نائب رئيس مجلس التعليم بمنطقة القصيم هيفاء اليوسف، بحضور مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي في الإدارة العامة للنشاط د.جواهر الرشود، ومشرفة عموم النشاط الثقافي هدى الراشد، وعدد من المشرفات التربويات والطالبات، التصفيات، ورحبت بالحاضرات وذكرت أن المسرح المدرسي يعمل على بناء أجيال الغد، ويعزز شخصياتهم، ويسهم في تنمية المواهب وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتعميق الانتماء للوطن ، كما يترجم رؤية المملكة الهادفة إلى مد جسور التواصل بين الأنشطة الثقافية والتعليمية التربوية، مشيدة بصناعة القيم وجمال اللفظ وسمو المعنى بالعروض المقدمة، مثمنةً جهود مديرة إدارة نشاط الطالبات ومنسوباتها وجميع اللجان القائمة على إعداد هذا اللقاء.

تضمن الافتتاح أوبريت ”قصيمنا يبتسم” من تقديم طالبات الابتدائية العاشرة لتحفيظ القرآن وطالبات الابتدائية 77والابتدائية 41 ترحيبا بالحاضرات وتعبيراً عن سعادة المنطقة وأهلها باستضافة هذه التظاهرة الثقافية المميزة.

واستهلت العروض بمسرحية (لن أنثني) لطالبات تعليم المدينة المنورة فعرضاً مسرحياً لطالبات تعليم تبوك بعنوان (هذا الإسم لي) بعده قدمت طالبات تعليم الجوف عرضاً مسرحياً بعنوان (تحت ظلال المجد) ثم قدمت طالبات تعليم القصيم عرضاً مسرحياً بعنوان (حارسة الماء) تلاه عرض مسرحي لطالبات تعليم ينبع بعنوان (محاولة فاشلة) أعقبه عرض مسرحي لطالبات تعليم الرياض بعنوان (أرض الحالمين) واختتمت عروض اليوم الأول بعرض مسرحي لطالبات تعليم القريات بعنوان (وبدأ طريق العلا).

من جهتها أوضحت مديرة نشاط الطلبات في تعليم القصيم صفية الحربي أن المسرح المدرسي يشجع المواهب الفنية والثقافية في المدارس ويحفزها على المزيد من الإبداع والابتكار ويثري العمل التربوي ، وأضافت، لا تقتصر أهداف المسرح المدرسي على اكتشاف المواهب التمثيلية والإخراجية أو المهتمة بالمسرح فهناك العديد من الأهداف التربوية والاجتماعية الأخرى التي نتوخاها في مضامين العروض وفي فرص التعارف والتشارك والتفاعل أثناء العروض ، مشيرةً إلى أن العروض المسرحية مستمرة لمدة أربعة أيام فيما سيكون إعلان النتائج والتصفيات يوم الأربعاء متمنية التوفيق للجميع.