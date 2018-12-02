الوحدة ينتزع الفوز من النصر على أرضه

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انتزع نادي الوحدة الفوز من مضيفه النصر ،واستطاع أن يحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مواجهات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم للنصر البرازيلي جوليانو في الدقيقة 10، قبل أن ينتفض الوحدة في الشوط الثاني ويعادل النتيجة عن طريق أحمد عبده في الدقيقة 62، واستطاع اللاعب نفسه أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له والفوز للوحدة في الدقيقة 73.

النتيجة رفعت رصيد الوحدة إلى 19 نقطة وقفز إلى المركز الرابع، بينما استمر فريق النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

و فاجأ معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة فاجأ الجميع بتواجده في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز و متابعة مباراة النصر و الوحدة.

