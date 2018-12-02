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مشهد طريف.. شاب بجوار تركي آل الشيخ يفوز بـ”السيارة” في مباراة النصر والوحدة.. والأخير يوجه له رسالة

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مشهد طريف.. شاب بجوار تركي آل الشيخ يفوز بـ”السيارة” في مباراة النصر والوحدة.. والأخير يوجه له رسالة

مشهد طريف.. شاب بجوار تركي آل الشيخ يفوز بـ”السيارة” في مباراة النصر والوحدة.. والأخير يوجه له رسالة
http://almnatiq.net/?p=663643
المناطق - الرياض

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية رسالة للفائز بجائزة إحدى السيارات التي تقدمها اللجنة المنظمة للدوري السعودي.

ونجح أحد الجماهير المتواجدة في مباراة النصر والوحدة في اطار منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي في الفوز بجائزة إحدى السيارات التي تقدمها اللجنة المنظمة للدوري السعودي.

وتواجد المشجع “الطفل” بجانب المستشار تركي أل الشيخ في مدرجات المباراة حيث التقطت عدسات الكاميرات هذا المشجع ليتم منحه جائزة السيارة.

ووثقت اللقطات التليفزيونية فرحة الطفل الذي كان يتابع مع تركي آل الشيخ أثناء تقدم النصر بهدف على الوحدة بإعلانه الفائز بجائزة اللقاء.

من جانبه علق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على اللقطة عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “المفروض نتقاسم السيارة انا والشاب إلي جنبي”، مشيراً إلى أن أسمه عبدالملك محمد عبدالقادر عسيري.

وقال تركي آل الشيخ “الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها”.

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