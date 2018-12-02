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ولي العهد يغادر موريتانيا

ولي العهد يغادر موريتانيا

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ولي العهد يغادر موريتانيا

ولي العهد يغادر موريتانيا
http://almnatiq.net/?p=663658
المناطق - واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

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