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أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس

أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس

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أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس

أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس
http://almnatiq.net/?p=663665
المناطق / الرس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بعد صلاة مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول شجاع بن سعود الحربي ، الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي ، وذلك في جامع الشايع بمحافظة الرس .

وعقب الصلاة نقل أمير منطقة القصيم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم ، مؤكدين أنهم ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وقد أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم ،وكيل الامارة الدكتور عبدالرحمن الوزان

وقائد لواء الخليفه عمر بن عبد العزيز بالنيابة العميد محمد مهدي السبيعي ، ووكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف ، ورئيس مركز الدليمية زبن بن عبدالله الجديع الحنيني ، وذوي الشهيد ، وجموع من المواطنين.

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