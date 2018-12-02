تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي

المناطق - تبوك:

نفذت إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم اللقاء التعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمساعدين ومديري الإدارات والأقسام بالإدارة وذلك في قاعة الإدارة .

وافتتح اللقاء بكلمة لمدير التعليم أكد من خلالها أن الجودة هي نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم ويعتمد على توظيف البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين لاستثمار مؤهلاتهم وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي يحقق التحسن المستمر للمؤسسة.

وأفاد أن الجودة في المجال التربوي تشير إلى مجموعة من المعايير و الإجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليمي وإلى المواصفات والخصائص المتوقعة في هذا المنتج وفي العمليات و الأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات مع توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية حاثاً منسوبي الإدارة على تجويد العمل التعليمي نحو مخرجات أفضل .

وأضاف العمري حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بالجودة, حيث جاءت رؤية المملكة للجودة الوطنية التي أطلقت في المؤتمر الوطني الثالث للجودة 1432هـ «المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان في عام 2020 م» لتكون بمثابة البوصلة التي ستقود وتوحد جميع الجهود المبذولة حاليًا في مجال الجودة والتميز بمختلف قطاعات الأعمال ببلادنا الغالية، حيث كان قطاع التعليم في مقدمة القطاعات التي ستسهم في ترجمة وتحقيق هذه الرؤية الطموحة والوصول بمنتجات وخدمات بلادنا إلى المستوى العالمي, كما تضمن عرضاً عن برنامج التقويم الذاتي المؤسسي لمشرف إدارة الجودة أحمد الشريف وعرضاً عن برنامج التحسين المستمر لمشرف إدارة الجودة نواف العطوي.

فيما أوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم تبوك خلف الشمري, أن البرنامج يتم تطبيقه على الإدارات والمكاتب التعليمية ويمر بمراحل عدة تبدأ بنشر ثقافة التقويم الذاتي المؤسسي ثم تأهيل فرق التقويم الذاتي لتقويم الإدارات ومكاتب التعليم و تنفيذ التقويم الذاتي للإدارات ومكاتب التعليم و التقويم النهائي لفرق التقويم، ويقوم التقويم الذاتي على منهج التميز الإداري الأوروبي ومنهجية رادار في تقويم الممكنات والنتائج , كما يرتكز التقويم على تسعة معايير هي القيادة، التخطيط، الموارد البشرية، الشراكة، الموارد، العمليات، الخدمات، نتائج الموارد البشرية، نتائج المتعاملين، نتائج الشراكة والموارد والنتائج الرئيسة .