احدث الأخبار

تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي
منطقة تبوك
 ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الموريتاني
أبرز المواد
 أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس
منطقة القصيم
 ولي العهد يغادر موريتانيا
أبرز المواد
 صحة بيشة تدشن وحدة لمكافحة التدخين بمستشفى سبت العلاية العام
منطقة عسير
 طارق صالح يشن هجوما على الحوثيين في ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر
أبرز المواد
 “السترات الصفراء” تصعّد وترفع شعار “إرحل” في وجه ماكرون
أبرز المواد
 مشهد طريف.. شاب بجوار تركي آل الشيخ يفوز بـ”السيارة” في مباراة النصر والوحدة.. والأخير يوجه له رسالة
أبرز المواد
 الوحدة ينتزع الفوز من النصر على أرضه
أبرز المواد
 140 طالبة يتنافسن على بطولة “المسرح المدرسي” في تعليم القصيم
منطقة القصيم
 الأرصاد : تقلبات جوية على مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة المقبل
أبرز المواد
 غرفة تبوك تنظم برنامجاً تدريبياً عن استكشاف عالم ريادة الأعمال الأربعاء القادم
منطقة تبوك
تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي

تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي

منطقة تبوك
ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الموريتاني

ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الموريتاني

أبرز المواد
أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس

أمير القصيم يتقدم المصلين للصلاة على شهيد الواجب شجاع الحربي بمحافظة الرس

منطقة القصيم
ولي العهد يغادر موريتانيا

ولي العهد يغادر موريتانيا

أبرز المواد

تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي

تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي
http://almnatiq.net/?p=663673
المناطق - تبوك:

نفذت إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم اللقاء التعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمساعدين ومديري الإدارات والأقسام بالإدارة وذلك في قاعة الإدارة .
وافتتح اللقاء بكلمة لمدير التعليم أكد من خلالها أن الجودة هي نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم ويعتمد على توظيف البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين لاستثمار مؤهلاتهم وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي يحقق التحسن المستمر للمؤسسة.
وأفاد أن الجودة في المجال التربوي تشير إلى مجموعة من المعايير و الإجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليمي وإلى المواصفات والخصائص المتوقعة في هذا المنتج وفي العمليات و الأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات مع توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية حاثاً منسوبي الإدارة على تجويد العمل التعليمي نحو مخرجات أفضل .
وأضاف العمري حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بالجودة, حيث جاءت رؤية المملكة للجودة الوطنية التي أطلقت في المؤتمر الوطني الثالث للجودة 1432هـ «المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان في عام 2020 م» لتكون بمثابة البوصلة التي ستقود وتوحد جميع الجهود المبذولة حاليًا في مجال الجودة والتميز بمختلف قطاعات الأعمال ببلادنا الغالية، حيث كان قطاع التعليم في مقدمة القطاعات التي ستسهم في ترجمة وتحقيق هذه الرؤية الطموحة والوصول بمنتجات وخدمات بلادنا إلى المستوى العالمي, كما تضمن عرضاً عن برنامج التقويم الذاتي المؤسسي لمشرف إدارة الجودة أحمد الشريف وعرضاً عن برنامج التحسين المستمر لمشرف إدارة الجودة نواف العطوي.
فيما أوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم تبوك خلف الشمري, أن البرنامج يتم تطبيقه على الإدارات والمكاتب التعليمية ويمر بمراحل عدة تبدأ بنشر ثقافة التقويم الذاتي المؤسسي ثم تأهيل فرق التقويم الذاتي لتقويم الإدارات ومكاتب التعليم و تنفيذ التقويم الذاتي للإدارات ومكاتب التعليم و التقويم النهائي لفرق التقويم، ويقوم التقويم الذاتي على منهج التميز الإداري الأوروبي ومنهجية رادار في تقويم الممكنات والنتائج , كما يرتكز التقويم على تسعة معايير هي القيادة، التخطيط، الموارد البشرية، الشراكة، الموارد، العمليات، الخدمات، نتائج الموارد البشرية، نتائج المتعاملين، نتائج الشراكة والموارد والنتائج الرئيسة .

روابط ذات صلة

غرفة تبوك تنظم برنامجاً تدريبياً عن استكشاف عالم ريادة الأعمال الأربعاء القادم

غرفة تبوك تنظم برنامجاً تدريبياً عن استكشاف عالم ريادة الأعمال الأربعاء القادم
مدني تبوك يعقد اجتماعه الأول

مدني تبوك يعقد اجتماعه الأول
تغيير هيكلة كليّة الاقتصاد المنزلي بجامعة تبوك وتحويلها إلى ” كليّة التصاميم والفنون “

تغيير هيكلة كليّة الاقتصاد المنزلي بجامعة تبوك وتحويلها إلى ” كليّة التصاميم والفنون “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*