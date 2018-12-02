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بلدية النعيرية: رفع 400 ألف م3من النفايات والمخلفات من محيط مقبرة الشهداء بالمحافظة

بلدية النعيرية: رفع 400 ألف م3من النفايات والمخلفات من محيط مقبرة الشهداء بالمحافظة

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بلدية النعيرية: رفع 400 ألف م3من النفايات والمخلفات من محيط مقبرة الشهداء بالمحافظة

بلدية النعيرية: رفع 400 ألف م3من النفايات والمخلفات من محيط مقبرة الشهداء بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=663676
المناطق - النعيرية

نفذت بلدية محافظة النعيرية مؤخرا حملة لتنظيف مقبرة الشهداء بالمحافظة، والتي تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري “كذا_أحلى” والإصلاح البيئي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, وكذلك خطة البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية .

و أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية قامت برفع وإزالة جميع المخلفات والأنقاض الموجودة بمحيط مقبرة الشهداء بالمحافظة, مشيرا الى أنه تم رفع (400.000 م3) حتى الآن، لافتا الى أنه لا يزال العمل مستمر بالموقع, كما يأتي ذلك أيضاً ضمن مبادرة البلدية لتهيئة موقع المقبرة بما يتناسب مع أهميتها.

وأضاف المهندس الرجباني أنه يتم حالياً عمل تسوية للمواقع المحيطة بالمقبرة وتهيئتها بإزالة العوائق التي تحول دون الوصول إليها بسهولة, كما أن البلدية تعتزم سفلتة وإنارة الطريق الواصل إلى المقبرة من غرب مخطط 121 حي الزهور.

وأكد المهندس الرجباني على أن الحملات تهدف الى تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمحافظة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز 940

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