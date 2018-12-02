الأمير محمد بن ناصر يكرم ” أرامكو ” على جهودها بمبادرة استزراع وإنتاج البن بالمنطقة ..

المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خلال تدشينه مهرجان البن السادس بمحافظة الداير بجازان ، بتكريم أرامكو السعودية على جهودها في مبادرة استزراع وإنتاج البن بمنطقة جازان مثمنا جهودهم ومبادراتهم الدائمة لدعم مزراعي البن في جبال جازان .

وتسلم التكريم نائب مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية بأرامكو السعودية الأستاذ يحى بن سعيد الزهراني.

وقد أعرب نائب مدير الشؤون الحكومية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على دعمه الدائم لمبادرات أرامكو في منطقة جازان وعلى رعايته الكريمة لافتتاح مهرجان البن السادس بالداير.