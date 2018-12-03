الجدعان: ميزانية السعودية لـ2019 توسعية.. وإعلانها رسميا الشهر المقبل

المناطق - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية العامة المقبلة للدولة ستكون تنموية توسعية، مشيرا إلى أنها لن تختلف كثيرا عن البيان التمهيدي الذي أصدرته الوزارة سبتمبر الماضي.

وأوضح الجدعان في مقابلة مع فضائية “العربية” على هامش اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية “بيونس آيرس”، أن توقعات المملكة فيما يخص الميزانية وخطة التوازن المالي على المدى المتوسط تأخذ في الحسبان تقلبات أسعار النفط.

وأشار إلى أن بيانات النصف الأول من 2018 أظهرت نموا جيدا في الناتج المحلي غير النفطي مقارنةً بالإصلاحات التي قامت بها المملكة، لافتا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية نما بنسبة ممتازة تبلغ 5%، وسط توقعات بالاستمرار في النمو للسنة القادمة وعلى المدى المتوسط.

وشدد على أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكدا أن التقدم الذي حصل خلال الثلاث سنوات الماضية رفع نموها، إذ تتم تغطية نسبة 30% من الميزانية من الإيرادات غير النفطية، ما خفف من أثر تقلبات النفط على الإيرادات الحكومية.

وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019، الذي أصدرته الوزارة شهر سبتمبر الماضي قدر الإيرادات بنحو 978 مليار ريال والنفقات بـ 1106 مليارات ريال، أي بعجز متوقع بنحو 128 مليار ريال.