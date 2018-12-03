احدث الأخبار

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين
أبرز المواد
 العلاقات السعودية الجزائرية .. روابط دم وعرق وجوار
أبرز المواد
 ولي العهد يصل الجزائر
أبرز المواد
 الجدعان: ميزانية السعودية لـ2019 توسعية.. وإعلانها رسميا الشهر المقبل
أبرز المواد
 اختبارات القدرات .. كيف يحلل أرباب العمل شخصية المرشحين للوظيفة ؟
أبرز المواد
 “آبل” تحذف أكثر من 700 تطبيق من متجرها الإلكتروني
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يكرم ” أرامكو ” على جهودها بمبادرة استزراع وإنتاج البن بالمنطقة ..
منطقة جازان
 المركز العالمي للحوار في فيينا يحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج (زمالة)
ثقافة وفنون
 الصحة تضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض
منطقة الرياض
 بلدية النعيرية: رفع 400 ألف م3من النفايات والمخلفات من محيط مقبرة الشهداء بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك ينفذ لقاء تعريفي عن التقويم الذاتي المؤسسي
منطقة تبوك
الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين

سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين

أبرز المواد
العلاقات السعودية الجزائرية .. روابط دم وعرق وجوار

العلاقات السعودية الجزائرية .. روابط دم وعرق وجوار

أبرز المواد
ولي العهد يصل الجزائر

ولي العهد يصل الجزائر

أبرز المواد

الجدعان: ميزانية السعودية لـ2019 توسعية.. وإعلانها رسميا الشهر المقبل

الجدعان: ميزانية السعودية لـ2019 توسعية.. وإعلانها رسميا الشهر المقبل
http://almnatiq.net/?p=663700
المناطق - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية العامة المقبلة للدولة ستكون تنموية توسعية، مشيرا إلى أنها لن تختلف كثيرا عن البيان التمهيدي الذي أصدرته الوزارة سبتمبر الماضي.

وأوضح الجدعان في مقابلة مع فضائية “العربية” على هامش اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية “بيونس آيرس”، أن توقعات المملكة فيما يخص الميزانية وخطة التوازن المالي على المدى المتوسط تأخذ في الحسبان تقلبات أسعار النفط.

 وأشار إلى أن بيانات النصف الأول من 2018 أظهرت نموا جيدا في الناتج المحلي غير النفطي مقارنةً بالإصلاحات التي قامت بها المملكة، لافتا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية نما بنسبة ممتازة تبلغ 5%، وسط توقعات بالاستمرار في النمو للسنة القادمة وعلى المدى المتوسط.

 وشدد على أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكدا أن التقدم الذي حصل خلال الثلاث سنوات الماضية رفع نموها، إذ تتم تغطية نسبة 30% من الميزانية من الإيرادات غير النفطية، ما خفف من أثر تقلبات النفط على الإيرادات الحكومية.

وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019، الذي أصدرته الوزارة شهر سبتمبر الماضي قدر الإيرادات بنحو 978 مليار ريال والنفقات بـ 1106 مليارات ريال، أي بعجز متوقع بنحو 128 مليار ريال.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة
سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين

سفير خادم الحرمين لدى الجزائر: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين
العلاقات السعودية الجزائرية .. روابط دم وعرق وجوار

العلاقات السعودية الجزائرية .. روابط دم وعرق وجوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*