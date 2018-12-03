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ولي العهد يصل الجزائر

ولي العهد يصل الجزائر
http://almnatiq.net/?p=663705
المناطق - الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى الجزائر.
وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار، دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عبدالقادر مساهل، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي، ومعالي وزير العدل السيد الطيب لوح، ومعالي وزير المالية عبدالرحمن رواية، ومعالي وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، ومعالي وزير التجارة السيد سعيد جلاب، ومعالي وزير الاتصال السيد جمال كعوان.
وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان السعودي والجزائري.
وعقب استراحة قصيرة في المطار، صحب الوزير الأول الجزائري، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.
كما يضم الوفد المرافق، معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

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