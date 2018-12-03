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الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في مديرية رازح بصعدة
http://almnatiq.net/?p=663715
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على جبل الأزهور الإستراتيجي في مديرية رازح، غرب محافظة صعده، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع / 26سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية ” إن التقدم المحرز جاء عقب عملية هجومية مباغتة للجيش استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في السلسلة الجبلية التي تعد المفتاح الرئيس للوصول إلى مركز مديرية رازح البوابة الرئيسية لتحرير صعده”.
وطبقًا للمصدر، فإن المواجهات تدور حاليًا ما بعد جبل الأزهور الإستراتيجي حيث أصبح الجيش الوطني اليمني على بعد 3 كيلو مترات من مركز المديرية.
وتمكنت قوات من الكتيبة الأولى في اللواء السابع حرس حدود، في الجيش اليمني، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تحرير منطقة الحجلة وآل علي في رزاح.
ش

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