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المنتخب السعودي تحت 16 عاما لكرة القدم يواجه روسيا.. غدا

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المنتخب السعودي تحت 16 عاما لكرة القدم يواجه روسيا.. غدا

المنتخب السعودي تحت 16 عاما لكرة القدم يواجه روسيا.. غدا
http://almnatiq.net/?p=663722
المناطق - الرياض

يفتتح المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم غدًا مشاركته في بطولة “سبورت شين” الدولية بمواجهة منتخب روسيا، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب بلدية بوليوس بورتيو بمقاطعة أليكانتي، ضمن برنامج الأخضر الإعدادي للتصفيات الآسيوية.
وعمد الجهاز الفني في الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم إلى أداء اللاعبين لمران ترفيهي، وذلك في أعقاب عمليات الإحماء التي انطلقت بها الحصة التدريبية.
الجدير بالذكر، أن منافسات بطولة “سبورت شين” الدولية تضم إلى جانب الأخضر منتخبات إسبانيا، والمكسيك، وروسيا، وإيرلندا الشمالية، والتشيك.
من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي ، أن هذه المرحلة من الإعداد تعد المرحلة الرابعة ضمن البرنامج الذي أعدّه الجهاز الفني للأخضر مسبقًا تحضيرًا للتصفيات الآسيوية، مبينًا أن المشاركة في بطولة بحجم ومستوى هذه البطولة وإلى جانب منتخبات كبرى مميزة فنيًا تعد مكسبًا فنيًا كبيرًا للاعبين بالاحتكاك القوي منذ سن مبكرة.
وأبان الحربي أن المرحلة الأولى من الإعداد جاءت في جدة وتمثلت في عملية انتقاء اللاعبين بعد تجمع ضم 63 لاعبًا على مرحلتين لفئة مواليد 2004 التي لا تشارك في المنافسات المحلية، أعقب ذلك معسكر في المنطقة الشرقية كان ذو أهداف بدنية وتكتيكية بهدف الوصول إلى مقدرة اللاعبين لخوض مباريات ودية ذات طابع قوي فنيًا وهو ما تحقق في المرحلة الثالثة التي جاءت في الرياض التي تغلب فيها الأخضر على نظيره المنتخب الإماراتي في مباراتين وديتين جمعتهما .

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