طائرة “السعودية” B777 تحلق بشعار ” فورمولا- إي – الدرعية ” انطلاقاً من الرياض

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اقامت الخطوط السعودية اليوم احتفالاً بمناسبة تقديمها طائرة سباق السيارات العالمي (فورمولا- إي – الدرعية) الذي سيقام في المملكة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري برعاية الخطوط السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ،وذلك في صالة طيران السعودية الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض .

وأتيحت الفرصة للمهتمين بالرياضة وسباقات السيارات ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب للطائرة التي تم تغيير مظهرها الخارجي وتزيينها بشعار السباق لتواكب هذا الحدث التاريخي من طراز (B777-300) ، وهي إحدى طائرات أسطول “السعودية” الحديث حيث تمت جدولتها على شبكة الرحلات الدولية للخطوط السعودية لتجوب أنحاء العالم وتُعرّف بهذه المناسبة التاريخية والسباق الذي يُعد أحد أبرز سباقات السيارات في العالم .

وأكد المهندس الجاسر أن إقامة سباق (فورمولا إي) في المملكة وفي مدينة الدرعية العريقة يُعد نقلة نوعية في الأحداث الرياضية التي يتم تنظيمها في الدرعية، كما يعد تجربة جديدة وغير مسبوقة لهذا السباق الذي يُعد أحد أبرز سباقات السيارات والأحداث الرياضية على مستوى العالم، منوهاً أن رعاية الخطوط السعودية لهذا الحدث التاريخي يأتي انطلاقا من توجهات الناقل الوطني لدعم المبادرات الملهمة والفعاليات التي تستضيفها المملكة في مختلف المجالات وضمنها المجال الرياضي الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع .

وأشار إلى أن مشاركة الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة تعد مشاركة فاعلة في رعاية وتنظيم وإنجاح العديد من الفعاليات في مختلف المجالات وتعزيز شراكتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات استراتيجية من ضمنها إيجاد الفرص السياحية واستثمار الإمكانات المميزة للمملكة في هذا المجال وتنظيم الفعاليات المختلفة لدعم برامج السياحة، وسباق ” الفورمولا إي ” أحد أبرز الأحداث الرياضية الذي يحظى باهتمام ومتابعة عشاق سباقات السيارات على مستوى العالم والذين ستتاح لهم فرصة متابعته من قلب الحدث في الدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية” .

ونوه المهندس الجاسر أن الخطوط السعودية التي ترعى وتدعم العديد من أوجه الرياضة المحلية كالمنتخب الوطني ومسابقات الكرة السعودية والنادي الأهلي وغيرها من المناسبات والفعاليات الرياضية والشبابية، ستكون الراعي والناقل الرسمي لبطولة “فورمولا إي الدرعية ” وسوف يُطلق اسم “السعودية” على الجولة الأولى للسباق، مبيناً أن الحدث لا يقتصر على السباق الذي سيجري منتصف ديسمبر المقبل على مضمار الدرعية لأول مرة في الشرق الأوسط على سباق السيارات داخل المضمار بل سيشمل العديد من الفعاليات التي ستجعل منه حدثاً سياحياً استثنائياً بامتياز يدعم ويعزز السياحة، حيث يتضمن السباق مجموعة من الفعاليات المصاحبة كقرية ” فورمولا إي ” ومنطقة المشجعين التي تتيح للجمهور العديد من النشاطات والألعاب الترفيهية وشاشات عملاقة لحضور السباق، بالإضافة إلى ذلك سيتمكّن الجمهور من زيارة منطقة الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية التي تشترك في تنظيمها العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .

وكانت الخطوط السعودية قد أبرمت اتفاقية في سبتمبر الماضي مع ” فورمولا إي ” ترعى بموجبها بطولة فورمولا إي الدرعية لعشر سنوات، وسوف يُطلق اسم “السعودية” على الجولة الأولى للسباق في نقلة نوعية لرعاية المناسبات الرياضية عبر رعاية سباقات السيارات العالمية .

وتعد بطولة إيه بي بي فورمولا إي” والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن سلسلة سباقات السيارات الكهربائية في الشارع والأولى عالمياً للسيارات الكهربائية بالكامل ذات المقعد الواحد في رياضة السيارات، وتقام سباقاتها في عدد من أكبر المدن في العالم، مثل نيويورك وهونغ كونغ وباريس وروما، وانضمت الرياض عبر المدينة العريقة ” الدرعية “المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي إلى المدن العالمية التي تستضيف هذا السباق الكبير .